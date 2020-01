Estudo coloca Firmino à frente de Neymar em valores de mercado

O Centro Internacional do Estudo do Esporte (CIES) divulgou, nesta terça-feira (7), um estudo que aponta os valores de mercado de jogadores atuantes no futebol europeu. Para a surpresa, o alagoano Roberto Firmino surge à frente de Neymar, como mais valioso.

Entre os brasileiros, o Top 5 está liderado por Gabriel Jesus (11º), do Manchester City, custando 115,6 milhões de euros; seguido por Roberto Firmino (14º), do Liverpool, valendo o equivalente a 111,5 milhões de euros; Richarlison (16º), do Everton, sendo valorizado a 104 mi de euros; Neymar Jr. (19º), do Paris Saint-Germain, custa 100,4 milhões de euros; fechando o ranking entre os brazukas, está Phillipe Routinho (27º), valendo 93,5 milhões de euros.

O pódio traz os mesmos nomes do ranking passado, com Mbappé, do PSG, no topo, valendo surpreendentes 265,2 milhões de euros. Na sequência, Sterling, do Manchester City, custando 223,7 milhões de euros; em terceiro vem o egípcio Salah, do Liverpool, custando o equivalente a 175,1 milhões de euros.

Neste ano, Lionel Messi, do Barcelona, caiu quatro posições em relação ao levantamento de 2019. Agora, o argentino do Barcelona está na 8ª colocação, custando 125,5 milhões de euros. O português Cristiano Ronaldo despencou para a 49ª colocação, valendo 80,3 milhões de euros.

Para chegar nestes números, o método utilizado pelo CIES levou em consideração fatores como idade, tempo de contrato com o clube, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time. A análise é feita apenas entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Confira toda lista clicando aqui.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb