Estudo com 50 mil voluntários aponta eficácia da CoronaVac

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 23, que a CoronaVac, candidata a imunizante contra a covid-19, apresentou segurança e eficácia na fase 3 dos testes com 50 mil voluntários na China.

Segundo ele, foram aproximadamente 5,3% de pacientes com efeitos adversos, de baixa gravidade, e a eficácia, de acordo com o governador, foi de 98%. Os estudos ainda não foram apresentados pelo governo.

A vacina é testada também no Brasil, em parceria com o Instituto Butantã. De acordo com o governo estadual, as primeiras cinco milhões de doses do produto chegam ao Brasil em outubro.

Fonte: Terra