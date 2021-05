“Eu sou totalmente contra a privatização do SAAE”, afirma Prefeito Ronaldo Lopes

O Prefeito Ronaldo Lopes trabalha diariamente para o desenvolvimento de Penedo, compromisso que inclui planejamento específico para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A autarquia municipal fundada por seu pai, Dr. Hélio Lopes, precisa ser adequada ao que estabelece o Marco do Saneamento, como é conhecida a lei federal criada em 2020.

Ronaldo Lopes comentou o assunto durante entrevista concedida ao Programa Realidade desta terça-feira, 11. “Eu sou totalmente contra a privatização do SAAE e estou empenhado em viabilizar essa questão de Penedo com a nova legislação que modifica totalmente a gestão de água e esgoto nos municípios e nos estados”.

Com a instituição do novo Marco do Saneamento, cidades e unidades da Federação têm dois anos para comprovar capacidade técnica e financeira para distribuir água de qualidade e tratar esgoto.

O primeiro passo para adequar o SAAE Penedo já foi dado. Ronaldo Lopes informou ao radialista e Vice-Prefeito João Lucas que o município tem projeto pronto para ampliar o abastecimento de água de toda a população penedense para os próximos 20 anos.

Outro investimento com projeto aprovado no Ministério das Cidades e na Caixa Econômica Federal trabalhado por Ronaldo Lopes diz respeito ao esgotamento sanitário da cidade que já dispõe de estação de tratamento de esgoto e estação elevatória.

“Então o que é falta para o SAAE?”, indagou Ronaldo Lopes em seu comentário, acrescentando a resposta: faltam recursos financeiros para atender a lei federal.

“A questão não é que vai se privatizar o SAAE. O que acontece é que vai chegar um momento em que o SAAE não terá garantia da concessão e se não mostrar condições de atender a legislação, terá que disputar com empresas privadas que têm mais recursos”, esclarece o Prefeito de Penedo.

“Eu não sou apenas contra a privatização do SAAE, eu estou trabalhando para buscar, dentro da nova lei, manter o SAAE sob o controle do povo de Penedo”, concluiu Ronaldo Lopes.

por Fernando Vinícius – Decom PMP