Evasão escolar na rede estadual cai 68,5% com retorno das aulas presenciais

A evasão escolar nas instituições de ensino da rede estadual de Alagoas caiu 68,5% desde o retorno das aulas presenciais, em agosto, quando foi adotado o formato híbrido. Cerca de 24 mil alunos retomaram os estudos nos últimos dois meses. A informação é de um levantamento da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) feito junto às Gerências Regionais de Educação (Geres).

O Estado suspendeu as aulas presenciais em março de 2020, por causa da pandemia do coronavírus, e por mais de um ano as aulas aconteceram no formato totalmente online. Quando começou o ensino híbrido, com rodízio das turmas presenciais e online, 35 mil alunos já tinham abandonado o ensino regular. Dois meses depois, esse número caiu para 11 mil.

Segundo o levantamento, os motivos que afastaram esses estudantes foram a necessidade de trabalhar provocada pela crise socioeconômica, falta de incentivo da família, medo de contrair Covid-19, casamento e mudança de cidade.

O estudo mostrou ainda que, em todo o estado, diretores e equipes pedagógicas fizeram campanhas de busca ativa para tentar levar de volta ao ensino aqueles que estavam afastados, através de telefonemas, mensagens, visitas as casas dos alunos.

Ainda segundo o levantamento, as medidas sanitárias aplicadas nas escolas, o avanço da vacinação nos profissionais da educação e nos estudantes das faixas etárias mais jovens e a manutenção do ensino híbrido elevaram a confiança desses estudantes para voltar as aulas.

Fonte: G1/AL