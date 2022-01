Eventos festivos de grande ou de médio porte estão suspensos em Maceió

A Prefeitura de Maceió suspendeu a realização de eventos festivos de médio ou de grande porte em áreas públicas da capital. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (20). A medida ocorre diante do aumento de casos de Covid-19.

Além disso, a publicação diz que fica suspensa a emissão de alvarás para a realização de eventos festivos, carnavalescos e shows musicais em lugares públicos. A proibição não atinge eventos culturais, religiosos e esportivos de pequeno porte.

Em relação aos eventos privados, estas festas continuam sendo regulamentadas pelo Decreto Estadual de Distanciamento Social Controlado.

Maceió já sinalou que não vai realizar nenhuma festividade de carnaval, assim como outros 52 municípios. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que as festas de carnaval têm condição extremamente propícia para aumento da transmissão comunitária da Covid.

Fonte: G1/AL