Ex-BBB Daniel conta que foi vítima de abusos na infância

Ao participar de uma transmissão ao vivo com a jornalista Lisa Gomes, no canal Lisa, Leve e Solta, o ex-BBB Daniel Rolim surpreendeu com uma revelação que o angustia há muito tempo. O recifense, que teve uma passagem marcante na 11ª edição do Big Brother Brasil e ficou em terceiro lugar, contou que por trás da alegria que o público conheceu, e ainda hoje é motivo de reconhecimento nas ruas, há uma tristeza grande, por conta de lembranças ruins de seu passado.

Daniel abriu o coração e contou que, quando criança, foi abusado sexualmente em sua terra natal, Arcoverde, interior de Pernambuco.

“Eu não permitia, eu não sabia o que estava acontecendo e me fechava pra mim depois que acontecia tudo aquilo. Tive ‘coisas” com outros homens mais velhos e adultos na fase da infância, eu tinha uns 9 ou 10 anos” revelou.

Ele destacou que os abusos eram constantes.”Eu me questiono até hoje, porque não foi um, nem dois, nem três. Foram várias vezes e foram muitos” desabafa.

Fonte: O Fuxico