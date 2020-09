Ex-BBB Gizelly fura a quarentena, é detonada e solta o verbo

Em plena pandemia do coronavírus, a ex-BBB Gizelly Bicalho, que está passando uns dias em Iriri, no Espírito Santo, resolveu reunir alguns amigos para festejar e beber.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em uma foto vazada na internet, a ex-sister aparece ao lado de algumas pessoas. Na imagem, os amigos aparecem bem colados e sem máscaras de proteção.

Quando a foto foi vista pelo público, Gizelly Bicalho começou a ser detonada por estar furando a quarentena. Chateada com as críticas, a advogada fez um desabafo no Twitter, mas depois apagou o texto.

“Ei, gente! Postaram fotos da casa que estou em Iriri. Não cancelei e nem vou cancelar ninguém. Apareceu muita gente aqui e continua aparecendo. E quem quiser participar da indústria do cancelamento que Deus abençoe, porque eu não aceito“, iniciou ela.

“Não estou fazendo ninguém de otário. Perdi minha voz mais uma vez. Estou indo pra cama agora porque conseguiram acabar com o meu único fim de semana que tentei fazer menos sofrido“, disparou a ex-BB.

Fonte: RD1