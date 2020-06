Ex-BBB Gyselle conta como foi beijo em Pedro Bial

Recentemente, Gyselle Soares, que participou da 8ª edição do Big Broher Brasil, afirmou em entrevista a apresentadora Lisa Gomes que já ficou com Pedro Bial. Em entrevista ao UOL, ela voltou a comentar sobre o beijo no jornalista, que já foi apresentador do BBB.

“Depois que eu voltei para a Europa, em 2010, fiquei quatro anos trabalhando lá. Consegui fazer o meu primeiro filme francês e, nas férias da gravação, em 2012, voltei ao Brasil”, disse.

A gente se encontrou por acaso em um restaurante muito importante do Rio de Janeiro. Ali teve um climinha, mas não foi nada de mais, foi só um beijo. Fiquei muito feliz de encontrar o Bial, porque acho ele o máximo”, completou.

Ainda na entrevista, Gyselle comentou também sobre o apelido que Bial deu a ela no programa, de Cajuína, bebida típica do Piauí, estado onde a ex-BBB nasceu.

“Sempre tive um carinho muito grande pelo Bial, é uma pessoa maravilhosa. Ele sempre me tratou com muito carinho, me deu o apelido de Cajuína porque, na época, eu morava fora do Brasil, nem conhecia essa bebida típica do Piauí. Teve um laço de carinho e amizade imediato ali, no programa”, afirmou.

Fonte: MSN