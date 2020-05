Ex-BBB Marcela chora e desabafa sobre sua vida após o reality

A ex-BBB Marcela MCGowan decidiu usar as redes sociais para desabafar com seus seguidores sobre a vida após o reality show. Nesta desta terça-feira (12), a médica afirmou que foi ao programa para viver uma aventura e que nunca se interessou pela fama.

Marcela também confessou que passou por períodos difíceis, mas recomeçou a terapia e agora já se sente melhor. “Eu não fui para o BBB para ser uma celebridade. Fui para viver uma aventura. Não sabia que o pós-BBB era isso“, disse ela.

“Do fundo do meu coração, não tinha noção da dimensão que é sair de uma casa com tanta gente te conhecendo, com tantas propostas e coisas acontecendo”, afirmou a médica.

Num outro momento, a ex-BBB acrescentou: “Estou chorando de emoção e felicidade porque foi um dia que entendi que o BBB foi uma bênção na minha vida para me dar visibilidade e poder levar o que eu quero para o maior número de pessoas”.

Marcela ainda disse que se assustou com as críticas e a dimensão que o programa tomou: “No primeiro momento você quer aceitar as publicidades, todo mundo diz que você tem que aproveitar pra se jogar, pra mídia te conhecer, que essa fama de ex-BBB passa. E tudo isso vem e atormenta, bagunça sua cabeça. Eu me perdi de mim em algum momento. Me perdi nas críticas. Precisei recomeçar a terapia e me reconectar comigo”.

Sobre a questão do racismo, que foi discutido na temporada, ela disse que pretende estudar mais sobre o assunto e sobre feminismo negro. “Quero estudar outras realidade e qualquer outra coisa que eu tenha sido falha. Para mim, informação é o que mais empodera a gente”, declarou a médica.

Fonte: RD1