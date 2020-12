Ex-BBB Victor Hugo é internado em Maceió com Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo Teixeira está internado no Hospital Metropolitano de Maceió desde o sábado (19) com Covid-19. Seu estado de saúde é estável, segundo o boletim médico da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau).

Nas redes sociais, ele publicou fotos dizendo que estava de férias em Piranhas, Sertão de Alagoas.

Segundo a Sesau, o psicólogo Victor procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro, parte alta da cidade, após apresentar sintomas da doença.

Ele foi transferido para o Hospital Metropolitano, onde um exame confirmou que ele está com Covid-19. Victor segue internado em um ala exclusiva para tratamento da doença.

Victor Hugo participou, recentemente, de uma live de Lucas Guimarães com Carlinhos Maia e se reuniu com outros participantes do Big Brother Brasil (BBB) como Daniel Lenhardt, Gui Napolitano e Gabi Martins.

Victor Hugo tem 25 anos e é natural de Imperatriz, interior do Maranhão. Teve uma infância tímida, acompanhando os shows da banda de forró dos pais, mas logo que começou a atuar ao lado deles como backing vocal a timidez ficou no passado. Já adulto, mudou-se para São Paulo, onde mora atualmente, para estudar. Hoje é psicólogo e cientista da área de saúde pública.

Fonte: G1/AL