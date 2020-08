Ex de Ronaldo revela que ganhou R$ 500 mil com filmes pornô

Ex-namorada de Ronaldo Fenômeno no fim dos anos 90, Viviane Brunieri concedeu entrevista para um canal ‘Clube da Vip’, no YouTube, e contou já ter recebido R$ 500 mil para fazer cinco cenas em filmes pornográficos em 2008.

“Como ganhava por cena, dava para ganhar quase R$ 500 mil. Você ganha R$ 50 mil por cena e depois por participação (…). Na hora, você não pensa nas cenas, mas no cachê. Fui mudando cláusulas, várias coisas. Assinei o contrato e viemos para o Brasil com a família”, afirmou Vivi, que ainda conta que tentou adiar a gravação do filme, mas que já havia comprado um carro e dado entrada em um apartamento com parte do pagamento.

Na sequência, comenta que aceitou o trabalho por conta de dificuldades financeiras: “Como trabalho artístico, foi o mais difícil [que já realizei]. Não desejaria para ninguém, para mulher alguma, [mas] foi o maior cachê que recebi”.

Após a produção dos filmes, Vivi, que atualmente é missionária evangélica, disse ter enfrentado depressão: “Não aceitava. As pessoas esquecem tudo o que você fez e ficam só naquilo”.

Fonte: ISTOÉ