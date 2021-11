Ex-Flamengo, Marcelo Buarque é contratado como novo técnico do CSE

O final da temporada está cheio de movimentação no mercado de Alagoas. Focado na temporada de 2022, o CSE já se movimenta nos bastidores e acertou a contratação de um novo treinador. Segundo o presidente do CSE, José Barbosa, o clube contratou o experiente Marcelo Buarque para o comando técnico.

A confirmação veio após uma entrevista do presidente, que ainda falou sobre a passagem de Marcelo Buarque na base do Flamengo. O experiente treinador, de 58 anos, é conhecido do futebol carioca. Em seu currículo, ele tem passagens por clubes como Bonsucesso, Quissamã, Tricordiano e, por último, no Americano, que treinou em 2021.

Além disso, o presidente confirmou a permanência do lateral-direito Renato, único remanescente da campanha de 2021, e garantiu um acordo com o goleiro Léo, ex-Itabaiana.

José Barbosa ainda disse que está apalavrado com outros atletas, principalmente vindos do Sudeste. O presidente afirmou que são dois laterais-direitos, quatro zagueiros, dois volantes, um meia atacante e quatro atacantes.

Um jogador que se ofereceu para ajudar o CSE foi o atacante Élton Arábia, ex-CRB e nascido em Palmeira dos Índios. Contudo, o presidente alegou responsabilidade financeira e que só contará com o atleta se estiver adequado a realidade do Tricolorido.

Em 2022, o time palmeirense terá três competições para disputar, inclusive, uma nacional. O time do técnico Marcelo Buarque jogará a Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e Série D do Brasileirão.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb