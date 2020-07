Ex-namorada de Junior Lima comenta suposta homossexualidade do cantor

Bruna Thedy foi namorada de Junior Lima, da antiga dupla com a irmã Sandy, e concedeu uma entrevista ao jornal O Globo, na qual citou os rumores que circulavam na época, de que o cantor seria homossexual.

Os dois se conheceram nos bastidores da série Sandy e Junior, quando tinham apenas 16 anos de idade, e logo o assunto se tornou público. Na época, vazou a informação da ficada e ela foi “perseguida” pela imprensa.

“Eu, com 16 anos, não sabia como lidar. Me ligou a editora da revista Capricho dizendo que ia publicar de qualquer jeito, e me perguntou se a gente estava namorando. Eu disse: ‘Não, não. A gente ficou’”, revelou.

“Virou um escarcéu porque tinha toda essa coisa por trás do Ju. Uma hora ele era gay e na outra ficava com todo mundo. Era f*da”, desabafou, deixando claro que não ficou com mais ninguém do elenco da série.

Além deles, Sandy também se envolveu com uma pessoa do elenco, o ator Paulo Vilhena, e os dois namoraram entre os anos de 1999 e 2000. Após o término, eles continuaram amigos e se falam até hoje.

Tanto Sandy quanto Junior seguiram novos rumos após a série. Ela casou-se com Lucas Lima, em 2008, e Junior, que assumiu seu primeiro namoro em 2005, com a produtora de moda Julia Faria, hoje é casado com Monica Benini.

Fonte: RD1