Ex-prefeito de Penedo é nomeado Secretário Estadual da SEDETUR

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 04, várias mudanças no comando de 8 órgãos públicos estadual.

Entre as mudanças está a troca de comando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Alagoas. A pasta a partir de agora será comandada pelo ex-prefeito de Penedo Marcius Beltrão.

Marcius Beltrão foi prefeito de Penedo em três oportunidades e atualmente estava exercendo a função de Saúde de Coruripe onde seu Marcelo Beltrão é prefeito.

O então secretário da SEDETUR, Rafael Brito, irá comandar a Secretaria Estadual da Educação.

por Redação