Ex-técnico da seleção feminina é internado em SP

O técnico Oswaldo Alvarez precisou ser internado na última segunda-feira (18), na capital paulista. Vadão passa por um tratamento contra um câncer descoberto no início deste ano, segundo o UOL.

O ex-técnico da Seleção Brasileira feminina de futebol estava hospitalizado em Campinas, no interior do estado, mas precisou ser transferido para a capital.

Com passagens de destaque em Campinas, os perfis de Guarani e Ponte Petra publicaram mensagens de apoio ao técnico.

Aos 63 anos, o comandante está fora do futebol desde 2019, quando o Brasil saiu nas oitavas de final da Copa do Mundo para França.

Vadão realiza tratamento contra o câncer desde o início de 2020 com sessões de quimioterapia. No entanto, recentemente o quadro de saúde do técnico piorou.

Fonte: ISTO É