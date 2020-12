Ex-vereador é preso por embriaguez ao volante e por tentar subornar PMs

O ex-vereador por Maceió Paulo Corintho Martins da Paz foi preso na madrugada desta terça-feira (1º) no bairro da Jatiúca por embriaguez ao volante e tentar subornar policiais do Batalhão de Polícia e Trânsito (BPTran).

A reportagem do G1 tentou falar com Corintho, mas não conseguiu. Ele está na Central de Flagrantes I e, até as 7h, não havia nenhum advogado no local.

De acordo com o cabo Magnun, a guarnição fazia rondas em um posto de combustíveis, quando o ex-vereador viu a viatura, entrou em seu carro e tentou fugir.

“Ele saiu correndo e foi até seu condomínio e tentou entrar. Eu fui para a frente do carro e ele não entrou. Ofereci o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Ele ofereceu dinheiro ao motorista da viatura para ser liberado. Ai foi dado voz de prisão e ele veio para a Central de Flagrantes I”, disse.

O crime de corrupção ativa não cabe fiança. “Se fosse só a embriaguez, o delegado iria estipular uma fiança e ele, após pagar, seria solto. Mas o crime de corrupção ativa é inafiançável. Ele será submetido a uma audiência de custódia que vai definir se ele será solto para responder em liberdade”, reforçou.

O ex-vereador foi ouvido pelo delegado plantonista Gilson Rêgo.

Paulo Corintho é filho do ex-candidato a prefeito de Maceió, Corintho Campelo.

Em 2009, Paulo Corintho se envolveu em uma briga com o atual deputado estadual Dudu Holanda. À época, os dois ocupavam cadeiras na Câmara de vereadores. Na ocasião, após uma briga, Dudu mordeu a orelha de Corintho, que precisou de cirurgia para reconstituir parte do órgão que foi arrancado.

