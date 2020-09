Ex-zagueiro do Penedense, Bodão, morre aos 78 anos

Os desportistas penedenses amanheceram triste hoje (15/09) após a notícia do falecimento do ex-zagueiro e ex-técnico do Sport Club Penedense, Luiz Alves Lima, “Bodão”, aos 78 anos de idade.

Bodão estava passando por problemas de saúde desde o ano passado quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Bodão não alcançou o sucesso merecido no futebol na sua época, mas ficou marcado com atuações brilhantes tanto no profissional como também no amador.

No amadorismo, Bodão comandou vários times entre eles o São Francisco Futebol Clube (time do radialista Valdi Fernando), onde participou de competições locais e interestaduais como o Campeonato Alagoano de Amadorismo organizado pela FAF.

O futebol de Bodão encantou até o ex-técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, quando o mesmo afirmou a amigos próximos que se espalhou em Bodão como zagueiro, por ser viril e leal.

Nós que fazemos o site OparaNews desejamos votos de pesar a toda a família de Bodão.

por Redação