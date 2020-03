Exame feito na pessoa suspeita de coronavírus em Penedo dá negativo

O Laboratório Central de Alagoas (Lacen) informou o resultado do exame em pessoa que se encontra em Penedo e apresentava suspeita de contaminação por coronavírus (Covid-19).

De acordo com a informação passada à Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), o resultado é negativo.

A boa notícia para a população em geral e principalmente para a pessoa que estava sendo monitorada pela SEMS foi passada hoje pelo Lacen . Agora, o único caso suspeito de coronavírus em Penedo está descartada.

No boletim divulgado nesta quarta-feira, 25 de março, 18 casos estão sendo monitorados pela SEMS, por meio das unidades básicas de saúde casos.

A Prefeitura de Penedo mantém a orientação para que as pessoas permaneçam em casa e adota, a partir da zero hora desta quinta-feira, 26, barreira sanitárias nos principais acessos à cidade, seja pelas rodovias estaduais ou no porto das balsas.

Além de permitir a manutenção do abastecimento de supermercados e farmácias, por exemplo, as barreiras sanitárias identificarão os ocupantes dos veículos com objetivo de detectar sintomas do coronavírus e tomar as medidas necessárias para cada caso.

