Exames de Bolsonaro deram negativo para coronavírus

Nesta quarta (13), o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os exames do presidente Jair Bolsonaro sejam publicados, atendendo a uma ação do jornal O Estado de S. Paulo. Os resultados foram negativos para Covid-19.

O presidente relutava em mostrar os documentos, dizendo que isso invadiria a sua privacidade. Diante da ação, no entanto, a própria AGU (Advocacia Geral da União) entregou os resultados ao gabinete de Lewandowski.

Os pseudônimos usados pelo presidente Jair Bolsonaro para fazer exames do novo coronavírus foram “Airton Guedes” e “Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz”.

O presidente, no entanto, manteve sua identificação assegurada ao informar ao laboratório seus documentos pessoais de forma correta, como o RG e o CPF, além da data de nascimento, o que tornaria inequívoco que os exames são de fato dele.

Fonte: Folha de S. Paulo