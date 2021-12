Exames preliminares identificam dois brasileiros com Ômicron

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-feira (30) que dois brasileiros apresentaram, preliminarmente, resultado laboratorial positivo para a variante Ômicron do coronavírus.

Segundo a agência, as amostras serão enviadas para análise laboratorial confirmatória pelo Instituto Adolfo Lutz, após testagem inicial realizada pelo laboratório Albert Einstein com resultado positivo para a nova variante do vírus identificada originalmente no sul da África.

De acordo com os protocolos nacionais, o material deve ser enviado ao Instituto Adolfo Lutz (IAL) para fins de confirmação do sequenciamento genético.

“A Anvisa também oficiou o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde estadual e municipal de São Paulo sobre o evento em saúde identificado na data de hoje para adoção das medidas de saúde pública pertinentes”, disse a Anvisa.

As duas pessoas são um passageiro brasileiro vindo da África do Sul que desembarcou em Guarulhos no dia 23 e que realizou teste de PCR junto com a mulher com o objetivo de retornar ao país africano quando foi diagnosticado, informou a Anvisa.

