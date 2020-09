F1: GP da Alemanha vai permitir até 20 mil torcedores

O Grande Prêmio do Eifel no próximo mês, na pista alemã de Nürburgring, pode ter até 20 mil torcedores presentes, disseram autoridades locais hoje, com as infecções por coronavírus na região sob controle.

“A permissão para 20 mil torcedores está dentro da decisão do Estado que permite até 20 por cento da capacidade do estádio para grandes eventos esportivos se os números de infecção forem discretos e a infraestrutura pública permitir o cumprimento de regras de distanciamento social”, disse o conselho distrital de Ahrweiler.

Os ingressos para a corrida de 11 de outubro foram colocados à venda logo após a decisão. Nürburgring pode normalmente acomodar mais de 100 mil espectadores. A Alemanha relatou mais 922 casos positivos de coronavírus nesta segunda-feira, com o número total de mortes em 9.386.

O antigo Nürburgring era um local famoso antes da Segunda Guerra Mundial para corridas e o circuito remodelado recebeu a Fórmula 1 pela última vez em 2013. O circuito entrou em falência em 2012 e mudou de proprietário em 2014.

O seis vezes campeão mundial Lewis Hamilton venceu seis das nove corridas nesta temporada e está 55 pontos à frente do segundo colocado Valtteri Bottas na classificação.

Fonte: UOL