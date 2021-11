FAB irá investigar acidente que matou Marília Mendonça

A Força Aérea Brasileira (FAB), através de seu órgão Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), já destacou investigadores para apurar o que causou a queda de um avião em Minas Gerais, nesta sexta-feira, 5, matando a cantora Marília Mendonça e outros 4 ocupantes.

Em nota, o órgão da Aeronáutica informou que destacou investigadores que atuam no Rio de Janeiro. No local do acidente, eles vão reunir material que pode ajudar na investigação. “Na ação inicial, os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc”, informa a nota.

Ainda de acordo com a FAB, não existe um prazo para essa atividade, visto que isso depende da complexidade do ocorrido. “Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência”.

“A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”, acrescentou a Aeronáutica.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o registro da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indica que o avião é de propriedade da empresa PEC Táxi Aéreo, de Goiânia, e tinha permissão para realizar o serviço de táxi aéreo.

Fonte: Terra