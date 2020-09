FAF abre as inscrições de clubes para a disputa da 2ª Divisão

A Federação Alagoana de Futebol abriu na última sexta-feira (11) as inscrições de clubes para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2020. Os clubes interessados em disputar o Estadual devem encaminhar ofício para a entidade até a próxima quarta-feira (16).

Na quinta-feira (17), a FAF já realizará a reunião do Conselho Arbitral com as equipes a partir das 15h, no Auditório do Estádio Rei Pelé. Estarão aptos a disputar a competição, os clubes com situação regular junto à FAF e CBF em relação às anuidades, além de não estar penalizado com qualquer impedimento, seja de ordem administrativa ou judicial.

Nesta sexta-feira, o presidente da FAF, Felipe Feijó, comandou uma reunião por videoconferência com representantes e dirigentes de clubes interessados em participar da segunda divisão neste ano. Participaram os dirigentes do Desportiva Aliança, Dimensão Saúde, FF Sports, Sete de Setembro, Miguelense e Zumbi.

Fonte: FAF