FAF altera horário da final do Campeonato Alagoano

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) informou, no início da noite desta segunda-feira (17), que o horário da grande final do Alagoano Smile 2021 foi alterado. Agora, a partida entre CRB e CSA deve começar às 16h45, no sábado (22), no Estádio Rei Pelé.

A mudança foi realizada para atender a grade de programação da Band, detentora do direito de transmissão do Campeonato. O jogo tem transmissão ao vivo da Band e da FAFTV no YouTube.

No último sábado (15), o clássico terminou empatado por 0 a 0. Se houver um novo empate, a decisão segue para as cobranças de pênaltis. Quem vencer no tempo normal garante o título do Alagoano 2021 e fica com a vaga direta para a fase de grupos da Copa do Nordeste em 2022.

*com informações da FAF