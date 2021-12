FAF começa a inspecionar estádios no interior de Alagoas

A Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano de 2022 estão previstos para começaram em janeiro. Visando garantir a qualidade dos gramados que receberão as partidas, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) começou a fazer novas vistorias nos estádios indicados pelos clubes para receber os jogos das duas competições.

️A equipe técnica da FAF avaliou diversos itens, como gramado, vestiários de jogadores e arbitragem e cabines de imprensa. Diversas exigências foram feitas aos clubes e administradores das praças esportivas, visando as competições da próxima temporada.

O Alagoano 2022 tem início no dia 19 de janeiro e previsão de fim para 2 de abril, com a participação de oito clubes: ASA, CSA, CRB, CSE, Desportivo Aliança, Cruzeiro, Jaciobá e Murici. Deste, apenas a casa do Jaciobá não foi inspecionada.

Estádio avaliados pela FAF

Estádio Coaracy da M. Fonseca (Arapiraca);

Estádio Denisson Costa (Campo Alegre);

Estádio Edson Matias (Olho D. das Flores);

Estádio Gerson Amaral (Coruripe);

Estádio José Cícero (Santa L. do Norte);

Estádio José Gomes da Costa (Murici);

Estádio Juca Sampaio (P. dos Índios);

Estádio Orlando Gomes de Barros (U. dos Palmares).

por Shelton Melo/Gazaetweb com assessoria