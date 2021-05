FAF define datas e horários das semifinais do Alagoano

Estão definidas as datas e os horários da semifinal do Alagoano Smile 2021. Os jogos de ida acontecem neste fim de semana. CSE x CSA se enfrentam neste sábado (08), às 17h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, com transmissão da Band e da FAFTV.

No domingo (09) jogam Desportivo Aliança x CRB, às 16h, no Estádio da UFAL, em Maceió.

Os jogos de volta já acontecem na próxima semana.

CSA x CSE jogam no Estádio Rei Pelé na terça-feira (11), às 20h. Na quarta-feira (12), o CRB recebe o Desportivo Aliança também no Estádio Rei Pelé, às 20h.

Na semifinal do Alagoano Smile, CRB e CSA possuem vantagem por dois resultados iguais, em virtude de terem realizado melhor campanha na Primeira fase.

Fonte: FAF