FAF detalha jogos da 4ª rodada do Alagoano Smile 2020

A Federação Alagoana de Futebol detalhou nesta segunda-feira (10) as datas e os horários dos jogos da quarta rodada do Alagoano Smile 2020. O jogo entre Coruripe e ASA abre a rodada no sábado (15), às 17h, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe.

A rodada tem sequência no domingo (16) com a partida entre CEO e CSE, às 16h, no estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores. A quarta rodada do Alagoano Smile 2020 será encerrada somente no dia 22, sábado de Carnaval, com dois jogos.

Murici e CSA jogarão às 17h no estádio José Gomes da Costa, em Murici. Jaciobá e CRB se enfrentam às 16h, com local a ser definido.

Fonte: FAF