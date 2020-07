FAF discute com clubes reinício do Alagoano

Em reunião por videoconferência com dirigentes dos oito clubes na tarde desta terça-feira (07), a Federação Alagoana de Futebol discutiu o cenário para retorno dos jogos do Alagoano Smile 2020. O presidente Felipe Feijó recomendou que as equipes do interior já possam retomar os treinamentos a partir da próxima semana com o período de flexibilização das atividades em Alagoas.

CRB e CSA reiniciaram os treinamentos ainda no final do mês de junho. A ideia da FAF é que o Campeonato possa ser reiniciado antes do começo do Campeonato Brasileiro, conforme liberação sendo ajustada com o Governo do Estado e as demais autoridades.

Felipe Feijó levará o pleito com a solicitação dos clubes novamente ao governador nesses próximos dias.

Além das datas, foram apresentadas pelos dirigentes algumas medidas para mudanças no regulamento do Alagoano Smile, o que pode proporcionar aos clubes melhores condições para remontagem dos elencos na reta final do Estadual.

Na reunião de hoje, os dirigentes já acenaram positivamente para o não rebaixamento de clubes neste ano; aumentar para 10, o número de atletas da base no elenco profissional; recontratação de atletas para os clubes que perderam jogadores; zerar os cartões (porém com a necessidade de cumprimento de suspensão automática ou em decorrência de punição estabelecida pelo TJD-AL); suspensão do artigo 24 do regulamento; e a implementação de cinco substituições, conforme autorizado pela International Board.

“Estamos mantendo o diálogo com o Governo do Estado e temos percebido que há possiblidade de liberação em breve do Campeonato Alagoano. Tendo isso em vista, é ideal que os clubes possam estabelecer as programações de trabalho e retorno das atividades de acordo com o protocolo elaborado pela Federação e submetido ao Governo”, disse Felipe Feijó na reunião por videoconferência.

Fonte: FAF