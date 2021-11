FAF divulga regulamento da Copa Alagoas 2022

A Federação Alagoana de Futebol divulgou nesta quarta-feira (24) o regulamento da Copa Alagoas 2022. Com novo formato, a competição inicia no dia 09 de janeiro e tem previsão de término no dia 10 de abril. Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos com oito times em que os integrantes do Grupo A enfrentam os adversários do Grupo B.

Grupo A será composto por CSA, ASA, Desportivo Aliança, Jaciobá, Zumbi, Coruripe, Miguelense e Dimensão Saúde. O Grupo terá CRB, CSE, Murici, Cruzeiro, CEO, Agrimaq Pilarense, FF Comercial e Dínamo.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Na sequência, os times jogam semifinal e disputam a grande final.

Clique aqui e confira o regulamento da Copa Alagoas 2022

por Assessoria FAF