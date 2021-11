FAF divulga regulamento do Campeonato Alagoano 2022

A Federação Alagoana de Futebol divulgou nesta quarta-feira (24) o regulamento específico do Campeonato Alagoano InoveBanco 2022. O Estadual tem início no dia 19 de janeiro e previsão de término para o dia 02 de abril.

Oito Clubes estarão na disputa jogando entre si apenas em partidas de ida na primeira fase. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal. O Alagoano terá ASA, CSA, CRB, CSE, Desportivo Aliança, Cruzeiro, Jaciobá e Murici.

A tabela do Alagoano será divulgada pela FAF em após a definição do mando de campo do clássico entre CRB e CSA pela Copa do Nordeste por parte da CBF, conforme ficou estabelecido entre os clubes durante a realização do Conselho Arbitral realizado no último dia 17.

Clique aqui e confira o regulamento do Campeonato Alagoano 2022

por Assessoria FAF