FAF divulga sexta e sétima rodada do Campeonato Alagoano

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou, na tarde desta quarta-feira (4), os jogos da sexta e da sétima rodada do Campeonato Alagoano 2020. As duas rodadas fecharão a primeira fase da competição estadual, quando os quatro melhores avançam para a semifinal.

Abrindo a sexta rodada, o líder Murici recebe o CSE, no Estádio José Gomes da Costa, no sábado (14), às 17 horas. Já o CSA, vice-líder, faz o clássico com o ASA, no Coaracy da Mata Fonseca, na quarta-feira (18), às 20 horas.

Dando sequência, o Jaciobá encara o CEO no domingo (22), às 16 horas, em local a ser definido. O CRB finaliza a rodada contra o Coruripe, na quarta (25), às 20 horas, no Estádio Rei Pelé.

Já na última rodada da fase inicial, todos os jogos acontecem no sábado (28), às 17 horas, e contará com outro clássico. Desta vez, CSA e CRB se enfrentam, no Estádio Rei Pelé. Já o CEO encara o Murici, no Edson Matias, em Olho D´Agua das Flores. Enquanto o Coruripe recebe o Jaciobá, no Gerson Amaral e CSE duela com ASA, no Estádio Juca Sampaio.

por Jean Nascimento/Gazetaweb