FAF divulga tabela do Campeonato Alagoano 2022

A Federação Alagoana de Futebol divulgou, na noite desta terça (21), a tabela oficial do Campeonato Alagoano 2022. Os oito clubes participantes conheceram os caminhos que devem trilhar em busca do troféu na próxima temporada. Além disso, a competição de 2022 trás a particularidade de ter, no mínimo, dois clássicos citadinos.

No ano que vem, já que diminuiu o número de participantes, a primeira fase contará com sete rodadas, apenas com jogos de ida. Como o número de clubes agora é par, ninguém mais folga em cada rodada. Se classificam os quatro melhores para a fase de mata-mata, enquanto o lanterna será rebaixado.

A primeira rodada será aberta no dia 19 de janeiro, e ainda com um confronto local, entre dois maceioenses. O CSA visita o Desportivo Aliança, em seu primeiro desafio para defender o título. Já o CRB recebe o Murici, que o derrotou na atual temporada. Enquanto isso, Cruzeiro e CSE se encaram em um duelo do Agreste, do outro lado do estado, o ASA visita o Jaciobá.

Os clássicos

Com o acesso do Cruzeiro, o Alagoano vai ganhar mais um clássico de clubes da mesma cidade. O Urso fará o Derby Arapiraquense contra o ASA, na última rodada, ou seja, o embate promete parar Arapiraca. Já o Clássico das Multidões acontece mais cedo, na terceira rodada, com mando do CSA. O confronto entre Azulão e Galo está previsto para o dia 2 ou 5 de fevereiro.

E os clássicos não param por aí, já que após enfrentar o CRB, o time azulino já terá o clássico com o ASA na rodada seguinte, a quarta, atuando em Arapiraca. Por sua vez, o fervoroso confronto entre alvinegros e regatianos acontece na sexta rodada, em Maceió. CSE e ASA fazem o Clássico do Interior em Palmeira dos Índios, na quinta rodada.

Confira todas as rodadas do Campeonato Alagoano 2022:

1ª Rodada (19/01 ou 22/01)

Desportivo Aliança x CSA

CRB x Murici

Cruzeiro x CSE

Jaciobá x ASA

2ª Rodada (26/01 ou 29/01)

CRB x Cruzeiro

ASA x Murici

CSE x Desportivo Aliança

CSA x Jaciobá

3ª Rodada (02/02 ou 05/02)

CSA x CRB

Murici x Cruzeiro

CSE x Jaciobá

Desportivo Aliança x ASA

4ª Rodada (09/02 ou 12/02)

ASA x CSA

Murici x CSE

Jaciobá x CRB

Cruzeiro x Desportivo Aliança

5ª Rodada (23/02)

CSA x Cruzeiro

CRB x Desportivo Aliança

CSE x ASA

Jaciobá x Murici

6ª Rodada (26/02)

Desportivo Aliança x Murici

CRB x ASA

CSA x CSE

Cruzeiro x Jaciobá

7ª Rodada (09/03)

Murici x CSA

CSE x CRB

ASA x Cruzeiro

Desportivo Aliança x Jaciobá

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb