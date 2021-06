FAF faz doação de bolas para o Sport Club Penedense

Na manhã de hoje, 03 de Junho o Vice Presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, esteve na sede da FAF, Federação Alagoana de Futebol para receber uma doação de bolas oficiais feita pela entidade. O Presidente do Penedense, Daniel Pereira recebeu a demanda da comissão técnica das categorias de base do clube no sentido de conseguir as bolas para um melhor aproveitamento nos treinos e segundo o técnico Emanoel Fábio, o Gordiola, as bolas são extremamente importantes e fundamentais para maior eficiência no setor ofensivo das equipes da base, sub 17 e sub 20 que irão disputar as competições da FAF em 2021.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vice presidente Aerton agradeceu a ajuda do presidente da FAF, Felipe Feijó, ao presidente do Penedense Daniel Pereira e ao diretor da federação Roberto que fez a entrega do material. Roberto afirmou que a FAF estará sempre a disposição do Sport Club Penedense e esperam ver o clube mais antigo de Alagoas de volta a ser destaque no cenário estadual e revelando talentos.

Aerton acrescentou que o projeto do Penedense é maior, não só voltar a ser destaque no cenário estadual, mas ir além, voltar a primeira divisão e galgar maiores passos, incluindo conquistar uma vaga para o Brasileirão e Copa do Brasil.

Fonte: Assessoria