FAF inicia testagem de covid-19 nos elencos dos clubes do interior

A Federação Alagoana de Futebol iniciou nesta quinta-feira (16) a testagem nos atletas dos clubes do interior antes da retomada dos treinamentos visando a sequência. A aplicação dos testes sorológicos para o novo coronavírus está sendo realizada em parceria com o Laboratório Dilab. Os trabalhos iniciaram pela manhã nos atletas do CEO, em Olho D’Água das Flores. Também estão sendo testados nesta quinta, o elenco do Jaciobá, em Pão de Açúcar e do CSE, em Palmeira dos Índios.

Na sexta-feira (17) serão testados os atletas do ASA, em Arapiraca e do Coruripe, na cidade de Coruripe. Os jogadores do Murici serão testados no sábado (18) pela manhã. O elenco de CSA e CRB já foram testados pela FAF por terem retomado os treinamentos ainda no final do mês de junho.

O Laboratório Dilab disponibilizou duas coletadoras e uma recepcionista, que estão colhendo os testes dos clubes. O resultado será disponibilizado em até dois dias e encaminhado para cada equipe. O início dos treinamentos ocorrerá na próxima semana, após o recebimento dos resultados das amostras, conforme orientação do Departamento Médico da FAF.

Segundo a médica do Dilab, Valná Brandão, o exame é realizado através de coleta sanguínea, não sendo necessário jejum prévio. “Esse exame tem como metodologia a imunocromatografia, onde buscamos encontrar anticorpos IgM e IgG no sangue do paciente”, explicou.

Fonte: Ascom FAF