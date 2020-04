FAF prorroga pela 2ª vez a suspensão do Alagoano

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) decidiu prorrogar por mais dez dias, até o dia 30 de abril, a suspensão do Campeonato Alagoano. O motivo é o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Estado. A decisão foi divulgada no início da noite desta terça-feira (14).

Mais cedo, CSA e CRB decidiram manter seus jogadores de férias coletivas até a mesma data, juntamente com os demais clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

As competições de base também foram afetadas e seguem suspensas pelo mesmo prazo. Inicialmente, o Alagoano havia sido suspenso por 15 dias, sendo contados a partir de 16 de março. Ao final, o prazo foi prorrogado novamente até 20 de abril.

A FAF ressaltou que segue colhendo informações com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) de Alagoas e mantém contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Liga do Nordeste. De acordo com o repórter, Cristiano Silva, da Rádio Guaíba de Porto Alegre, a CBF defende que os estaduais sejam finalizados até o fim de maio com portões fechados.

por Jean Nascimento/Gazetaweb