FAF retoma vistorias nos Estádios

A Comissão de Vistoria da Federação Alagoana de Futebol retornou aos Estádios nessa segunda-feira (14) para realizar uma série de inspeções visando o início do Campeonato Alagoano Série A 2020. Os trabalhos iniciaram no estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Itens como gramado, vestiários e cabines de imprensa foram observados atentamente pela Comissão.

Na inspeção do estádio de Arapiraca, os membros da Comissão recomendaram melhorias no estádio. Entre elas, estão a necessidade de revitalização e manutenção constante do campo de jogo; inserção de uma nova coberta no setor que recebe os cinegrafistas de TV; e ajustes nos vestiários de arbitragem. As melhorias devem ser feitas até o primeiro jogo do ASA contra o CEO no dia 02 de fevereiro, pelo Campeonato Alagoano.

A segunda praça esportiva a ser vistoriada foi o estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores. O local recebe a partida de abertura do Alagoano Série A 2020 entre CEO e CSA. A administração do estádio acompanhou os membros da Comissão e mostrou que estão sendo feitas novas instalações de alambrados nas arquibancadas.

Para o estádio Edson Matias, a FAF exigiu ainda a melhoria na climatização dos vestiários e a colocação de novos assentos nas cabines de imprensa. Além de manutenção e irrigação noturna no gramado.

O último estádio a ser vistoriado nessa segunda-feira foi o Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O andamento das obras foi percebido pelos membros da FAF, como a melhoria nos refletores. O vestiário de arbitragem passou por mudanças. Em dias de jogos, os árbitros estarão em uma nova sala climatizada, adaptada especificamente para os profissionais.

As cabines de imprensa estão funcionando normalmente. A Comissão recomendou manutenção e irrigação noturna no campo de jogo e ajustes visando a melhoria nos vestiários dos clubes.

“No geral, percebemos que as exigências feitas pela Comissão no mês de dezembro estão sendo atendidas, na medida do possível. Sabemos das dificuldades dos clubes e das prefeituras, mas não abrimos mão da necessidade de os estádios possuírem conforto e segurança para os torcedores e todos os profissionais envolvidos com os jogos”, ressalta Márcio Lima, engenheiro agrônomo e membro da Comissão de Vistoria da FAF.

Participaram das inspeções José Elias Filho (Sindicato dos Atletas), Paulo Guedes (Sindicato dos Radialistas), Mário Sérgio (Sindicato dos Atletas) e diversos diretores da ACDA e ACEA, entidades representativas dos cronistas esportivos do Estado.

Na próxima sexta-feira (17), a Comissão de Vistoria da FAF fará inspeções nos estádios José Gomes da Costa (Murici) e Gerson Amaral (Coruripe).

Fonte: FAF