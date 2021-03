FAF reunirá clubes para apresentar resultados contra a Covid-19

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 14h, uma reunião remota com os representantes dos nove clubes participantes do Alagoano Série A 2021. A entidade vai mostrar a importância da realização dos exames contra a Covid-19, bem como, fará a avaliação de resultados e a tomada de medidas de cautela, conforme as orientações feitas pelo Departamento Médico da entidade, que é liderada pelos os médicos Dr. Thiago Omena e o Dr. Eduardo Barbosa.

A iniciativa da Federação é mais uma das ações para combater a pandemia no estado, orientando aos clubes e executando as melhores práticas para evitar a propagação do vírus.

Protocolos

Seguindo os protocolos de prevenção ao novo coronavírus, assim como ocorreu nas competições disputadas em 2020, a Federação Alagoana de Futebol (FAF), em parceira com um laboratório privado de Maceió, segue realizando os testes para a Covid-19 nos atletas dos clubes que disputam o Campeonato Alagoano da Série A.

Fonte: com assessoria