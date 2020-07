FAF: Sanitização de estádios no interior de AL começa nesta terça

A volta do Alagoano está cada vez mais próxima, e os esforços para estar tudo pronto para os jogos estão sendo redobrados. Com isso, a Federação Alagoana de Futebol (FAF), em parceria com uma empresa de desinfecção, dará início aos trabalhos de sanitização nos estádios do interior de Alagoas nesta terça-feira (14).

Os trabalhos de desinfecção servem para higienizar os ambientes de treinos e jogos a fim de exterminar vírus, bactérias e microrganismos, levando mais segurança a jogadores, comissão técnica e demais funcionários dos clubes. Essas ações fazem parte do protocolo de retomada do futebol, elaborado pela FAF.

A largada nessa maratona de sanitização será no Sertão, nos estádios Elísio Maia, em Pão de Açúcar, e o Edson Matias, na cidade de Olho d’Água das Flores. Na quarta (15), a equipe de sanitização ruma para Arapiraca, para desinfectar o estádio Coaracy da Mata Fonseca, a casa do ASA, e para o Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, o palco do CSE.

Já na quinta-feira (16), as praças esportivas que passarão pelo processo de desinfecção serão os estádios Gerson Amaral, em Coruripe, e o José Gomes da Costa, em Murici. O palco maior do futebol alagoano, o Rei Pelé, em Maceió, será o último estádio a receber o processo.

As atividades estão voltadas para atender às regiões onde há bastante movimento de pessoas, passando pelos vestiários, banheiros, alojamentos, locais de acesso de jogadores, cabines de TV e imprensa, ônibus de delegações e salas.

Fonte: Ascom FAF