FAF suspende os jogos do Campeonato Alagoano por causa do COVID-19

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) decidiu, nesta segunda-feira (16), paralisar por 15 dias, com possibilidade de prorrogação, os jogos do Campeonato Alagoano Smile 2020, bem como adiar o início de quaisquer outras competições.

A suspensão se dá como medida preventiva, com o objetivo de amenizar os efeitos do coronavírus (COVID-19) no Estado de Alagoas. A decisão foi tomada em conformidade com os oito clubes participantes do Estadual – CRB, CSA, ASA, Murici, CEO, Jaciobá, Coruripe e CSE – em conjunto com o Sindicato dos Atletas do Estado de Alagoas e com o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Alagoas.

A FAF emitiu uma nota nesta segunda, explicando que manteve contato permanente com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), “a fim de nortear suas decisões com base em informações e recomendações oficiais acerca do quadro no Estado de Alagoas, especialmente após a declaração de pandemia por parte da OMS”.

Ainda de acordo com a nota, a entidade que comanda o futebol de Alagoas afirmou que entende que “este é um momento de priorizar a saúde das pessoas, principalmente dos torcedores, atletas, treinadores, arbitragem, imprensa e todos os profissionais envolvidos com o futebol alagoano”.

Diz ainda na nota que “a entidade assume a responsabilidade do futebol na luta contra o avanço do COVID-19, evitando colocar em risco a saúde de milhares de pessoas”.

Assim como em outros Estados do Brasil, Alagoas já teve caso confirmado de coronavírus, deste modo, a FAF atuará junto aos órgãos competentes para que a pandemia não se expanda em Alagoas, possibilitando que os jogos do Campeonato Alagoano voltem a ser realizados o mais breve possível.

Nesta quarta-feira (18) seria realizado o jogo de volta entre CRB e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé, mas a CBF já havia suspendido a competição, no domingo (15), quando emitiu um comunicado, bem como os campeonatos brasileiros e outros promovidos pela entidade nacional.

Também nesta quarta estava marcado o clássico entre ASA e CSA, às 20h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, pela 6ª rodada do Estadual. E a Federação Alagoana, por conta da suspensão pela CBF do jogo do Galo contra o Cruzeiro, havia antecipado para esta quarta duas partidas válidas pela mesma rodada do Alagoano, no caso, CRB x Coruripe, no Rei Pelé, e Jaciobá x CEO, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. No entanto, com a suspensão da competição, agora também determinada pela FAF, nenhum deles irá mais acontecer, pelo menos durante o prazo estabelecido pela entidade.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb