Família é alvo de atentado a bala em São Sebastião

Uma família inteira foi vítima de um atentado a balas na tarde desse domingo (23), na zona rural de São Sebastião Agreste do Estado. Um homem morreu; uma mulher e um menino de 6 anos ficaram feridos.

O caso foi registrado pelo Cisp do município,e ocorreu nas imediações do distrito de Pindorama. Segundo o relato da mulher, o casal e seu filho trafegavam em uma motocicleta quando um carro se aproximou, e alguém no seu interior iniciou os disparos.

O homem, que tinham 41 anos, morreu no local. Sua esposa, de 24 anos, foi baleada num dos braços, e a criança levou um tiro em uma das pernas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Emergência de Arapiraca.

Fonte: NN1