Familiares de estudantes da Escola Costa Mangabeira recebem kit da merenda escolar

“Gostei muito, são produtos de ótima qualidade, tudo chega fresquinho e verdinho, produzido por agricultores daqui de Penedo mesmo. Minha família e vizinhos que também têm filhos nessa escola também receberam e ficaram muito felizes. Vai servir muito para todos nós, principalmente nesse momento de pandemia”, relata Rosana Vieira de Souza, membro de família beneficiada em Penedo com kit da merenda escolar entregue pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

A mãe de duas crianças que estudam na Escola Municipal de Educação Básica Vereador José da Costa Mangabeira também elogiou a organização da entrega dos alimentos.

Entre as medidas adotadas estão a disponibilização de álcool 70% e a divisão dos responsáveis pelos alunos por horário, o que evita aglomerações, assim como o cronograma disponível para a prestação desse serviço.

Com isso, a entrega pode ser feita de forma tranquila, com os beneficiados chegando aos poucos e sem a formação de filas.

Kits de merenda escolar

Para a Diretora Adjunta da EMEB Costa Mangabeira Silvaneide Lisboa Pereira, os kits de merenda escolar suprem as necessidades alimentares de alunos e seus familiares, nesse momento difícil de pandemia.

Com a entrega de 778 kits ao total, o que atenderá a todos os alunos da instituição.

Ela também afirma que toda a comunidade escolar da EMEB Costa Mangabeira está feliz com o trabalho da administração do Prefeito Ronaldo Lopes, junto com a Secretária de Educação Cintya Alves, destacando também que o kit é bastante reforçado em sua composição, com alimentos analisados criteriosamente pelas nutricionistas da SEMED.

Os alimentos que foram distribuídos foram comprados de agricultores familiares penedenses por meio do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar e são entregues às famílias dos alunos devido a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19.

Sabendo da importância da merenda escolar na alimentação dos alunos, a gestão Crescendo Com Seu Povo mantém esse benefício para as famílias dos estudantes.

Nas próximas entregas, os kits de merenda escolar passarão a contar com outros itens, contribuindo ainda mais com as necessidades tanto dos alunos, quanto de seus pais.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)