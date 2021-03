Famosos e turistas se encantam com Penedo

A resposta é simples. Todas elas visitaram Penedo em 2021, desde nomes conhecidos do grande público até jovens empreendedores que iniciam trabalho voltado para o turismo ou gente que vive ‘sem destino’, no melhor estilo pé na estrada.

Foi assim, quase por acaso, que Sales e Crys descobriram os encantos de Penedo. O casal largou o emprego no serviço público que ambos tinham em Itaocara, município do Rio de Janeiro, para conhecer o Brasil. E fazem isso dentro de uma kombi.

A manutenção vem da renda dos imóveis que adquiriram, garantia para desfrutar a escolha que fizeram há três anos. No início da semana, o motorhome deles estava no Paço Municipal, veículo que divulga o nome do canal que têm no YouTube (Nois Pelo Mundo).

Sales e Crys decidiram visitar Penedo quando margeavam o Litoral Sul alagoano e se depararam com a placa indicativa do roteiro Caminhos do Imperador. O casal que prefere a surpresa gerada nos caminhos abortou o retorno para Maceió e tocou adiante, até alcançar o porto mais importante da divisa entre Alagoas e Sergipe.

Diferente do casal super-feliz por assumir o controle de suas vidas, da forma como idealizam, o roteiro que trouxe cavaleiros do interior de São Paulo até Penedo foi todo previamente elaborado.

A Expedição Velho Chico foi iniciada em setembro de 2020. Das nascentes do Rio São Francisco até a foz, Pedroca Aguiar e Malheiro neto percorreram, a cavalo, todo o trajeto possível à margem do Nilo Brasileiro.

A cavalgada de longo percurso já tinha parada programada em Penedo e foi concluída com sucesso, inclusive por conta de todo suporte logístico em sua retaguarda.

“Está sendo muito gratificante porque estou vendo como a cidade cresceu muito, uma mudança para melhor, e o Centro Histórico continua bonito”, afirmou Pedroca Aguiar, que havia conhecido Penedo em 1993.

A alagoana Thereza Collor fixou residência em São Paulo, mas não esquece a terra natal e retornou no mês passado, inclusive para Penedo, junto com turistas franceses e maceioenses. A visita foi guiada por Lucineide Cássia, funcionária pública da Prefeitura de Penedo que sabe tudo sobre a cidade, seus atrativos e personagens.

Lu trabalha na Secretaria Municipal de Cultura e também apresentou os recantos conhecidos e menos explorados do município para as arquitetas Mariana Cavalcante e Virna da Hora.

A exemplo do casal Sales e Crys, a dupla abandonou empregos formais para desbravar o mundo, apresentado por elas por meio do Projeto Alagoas, disponível no Instagram, You Tube, Pinterest e portal na web (www.projetoalagoas.com)

Mirna também é turismóloga, faz ensaios fotográficos e registra imagens/paisagens. Virna, nascida em Penedo, assina os relatos sobre cultura, natureza e gastronomia de cada cidade, produção conjunta de conteúdo para o site do projeto.

E Rita Cadillac? A ex-chacrete desembarcou por aqui no último final de semana para estrelar um vídeo da cantora Flay, amiga do penedense Carlinhos Maia, influenciador digital responsável por despertar o interesse de públicos diferenciados por Penedo.

Fiel ao seu estilo, Rita Cadillac sensualizou na pose para foto na varanda do quarto no Hotel São Francisco e publicou um vídeo no feed de seu Instagram (https://www.instagram.com/ritacadillac/) elogiando o restaurante Forte da Rocheira – que ela se engana e chama Forte do Rochedo (nada de mais né? Rochedo tem tudo a ver com Penedo). A famosa também adorou a cachaça Donzela, produzida em nosso município.

Somente esse curto registro na rede social mais bombada do momento alcançou mais de 20 mil visualizações no perfil que registra quase 400 mil seguidores.

E assim, transportada por novas tecnologias e diferentes visitantes, Penedo ganha mais projeção, ao tempo em que está sendo preparada para crescer, cada vez mais, junto com seu povo.

por – jornalista Decom PMP