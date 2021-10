Farmácia Central de Penedo está abastecida com todos os medicamentos

A Farmácia Central de Penedo está funcionando com todos os medicamentos que compõem o estoque de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Com as últimas aquisições referentes às compras emergenciais e também a chegada de mercadorias do pedido 02/2021 do Conisul (Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas), que totaliza mais de 600 mil reais, o estoque de medicamentos está completo.

Os últimos itens que chegaram, os medicamentos Mitripilina e Civastantina, completaram o atual estoque do setor responsável pela distribuição de remédios para os pacientes assistidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Penedo.

De acordo com Ângelo Mendes, Coordenador da Assistência Farmacêutica da SEMS Penedo, do início do ano até o final de setembro, a Farmácia Central atendeu a 110.360 pessoas, cumprindo com eficiência a distribuição de medicamentos à população penedense.

Com os itens completos, incluindo fraldas descartáveis, a Farmácia Central segue com a entrega de medicamentos que são repassados aos postos de saúde ou ficam disponíveis para a população, mediante apresentação de receita médica.

O estoque de remédios também conta com medicamentos para controle de doenças como hipertensão, diabetes e asma, além de antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos, dentre outros..

A Farmácia Central funciona ao lado da UPA, das 7h às 19h, local onde a distribuição dos remédios é feita apenas com apresentação de receita médica.

por Thiago Sobral – Decom PMP