Faro se revolta com notícia e exige manifestação do SBT

Rodrigo Faro está revoltado com a notícias sobre a sua ida ao SBT. O apresentador da Record garantiu que não se negou a fazer um teste de Covid-19 antes de entrar na gravação com Eliana. Diagnosticado com coronavírus, o famoso prometeu ações judiciais contra os responsáveis pela informação.

Segundo Faro, a informação de que ele se negou a passar pelo protocolo de segurança da emissora é falsa. Ele expôs a sua versão dos fatos nos stories do Instagram. “Todos os responsáveis por essa notícia falsa, caluniosa e mentirosa serão notificados pelo meu advogado e terão de se retratar. Notícia falsa é crime!”, acusou.

Nesse momento difícil que minha família está passando, deveria estar repousando e cuidando da minha saúde e da saúde delas, e não me preocupando com notícias falsas, mentirosas e criminosas, que só fazem mal para mim e para a minha família. Mas a verdade sempre aparece e a justiça será feita…”, desabafou o apresentador.

Ele ressaltou que alguns veículos retiraram do ar uma matéria com informações inverídicas, e exigiu uma manifestação do SBT sobre o assunto. Faro também mostrou o resultado do exame que comprovou que ele não estava com Covid-19 antes da gravação no canal paulista.

Bastante chateado, ele cobrou uma posição clara do canal de Silvio Santos e citou dois funcionários da casa, Flávia e Davi, que liberaram o artista do exame:

“E aí, SBT, não vai se pronunciar? Não vão dizer a verdade? Não vão dizer que seus funcionários do departamento comercial, Flavia e Davi, disseram que eu não precisava fazer exame? Mesmo eu chegando duas horas antes, eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame”.

“E a Flavia e o Davi permitiram que eu não fizesse o exame porque, segundo eles, eu já tinha feito um exame horas antes em uma outra gravação. Jamais me neguei a fazer exame. Diga a verdade, SBT”, implorou.

