Fátima Bernardes anuncia licença médica

Fátima Bernardes vai entrar de licença médica para fazer uma pequena cirurgia no ombro. A apresentadora deu a notícia no Encontro desta sexta-feira, 8/10, e comunicou que o programa será apresentado neste período por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

“Nas próximas semanas eu vou ficar fora do Encontro. Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada”, explicou.

A apresentadora ainda agradeceu a dedicação dos colegas que vão substitui-la nas próximas semanas: “Neste período vocês vão ficar na companhia da Patrícia Poeta e Manoel Soares que vão tocar com muito carinho, como sempre, o nosso Encontro”.

Sempre animada e desafiada a dançar no palco, Fátima ainda brincou que a cirurgia vai ajudá-la a arrasar nas dancinhas:

“Na volta vou poder dançar pra valer”.

