Faustão fala pela 1ª vez após contrair a covid-19

Fausto Silva decidiu se pronunciar pela primeira vez após ser afastado das gravações do Faustão na Band. O apresentador de 71 anos testou positivo para covid-19 e está assintomático.

José Luiz Datena, que é amigo do comunicador, leu um comunicado dele durante o Brasil Urgente, que foi exibido nesta quarta-feira (19). O jornalista contou que Faustão está bem e fará um novo teste na próxima segunda-feira (24).

“Eu não tenho nenhum sintoma, nunca tive resultados tão bons nos meus exames. Nem ia fazer PCR, fiz duas vezes quando estive em Miami. Mas agora deu positivo. Estou fora até a segunda-feira, quando vou fazer um novo teste”, leu Datena.

O apresentador do programa policial ainda reforçou que os programas de Faustão são gravados e as exibições não serão canceladas por conta do diagnóstico. Em comunicado, a Band também informou que Faustão “passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena”.

A Band também suspendeu as gravações do programa. Ele vinha deixando uma frente de programas prontos, por isso, há edições inéditas até a próxima quarta-feira (26).

Fausto já tomou as três doses da vacina contra a doença que assola o mundo. A primeira imunização ocorreu em março do ano passado.

por Luiz Fábio Almeida – RD1