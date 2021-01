Faustão rejeita novo programa e decide deixar a Globo

Fausto Silva, de 70 anos, já está com data definida para deixar a Globo. O apresentador decidiu que não renovará o seu contrato com a emissora carioca, que termina em dezembro deste ano. A última vez que o acordo entre as partes foi renovado foi em 2014.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a saída foi definida pelo artista neste final de semana. Até o final de 2021, no entanto, a atração tradicional do canal seguirá normalmente.

Inclusive, Faustão voltará das férias em fevereiro. Nas novas edições do Domingão, ele aparecerá mais magro, após ter feito tratamento de saúde.

De acordo com o Notícias da TV, pesou para a não renovação do contrato o fato da Globo ter oferecido para ele migrar dos domingos para as noites de quinta-feira. Ele teve uma reunião recentemente com Carlos Henrique Schroder e com Ricardo Waddington, os dois principais executivos da empresa.

Na ocasião, a direção passou para ele que a emissora tem planos de uma nova programação para os fins de semana. No último domingo (24), então, o global declarou que optou por não se arriscar na faixa das 23h.

“Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo”, disse ele, aos risos, à publicação.

Quando questionado, Fausto preferiu não deixar claro qual será o seu futuro na televisão. Por enquanto, ele pensa nos próximos meses, quando o Domingão apresentará uma edição especial da Dança dos Famosos, a Superdança dos Famosos, com “todos os melhores da história”.

Cabe lembrar que Faustão entrou na “plin-plin” em 1989, após ter feito grande sucesso com o Perdidos na Noite (1984-1988), que passou por Gazeta, Record e Band, onde ele também conduziu o seu segundo programa, Safenados e Safadinhos (1988).

