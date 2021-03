Faustão toma a vacina contra a Covid-19 em São Paulo

Faustão é mais um famoso que tomou a vacina contra a Covid-19. O apresentador de 70 anos, foi imunizado na segunda-feira, dia 29 em São Paulo. O calendário estadual de vacinação foi antecipado para sexta-feira, 26, para as pessoas entre 69 à 71 anos.

O apresentador do tradicional “Domingão do Faustão” entra para a lista de celebridades que já tomaram pelo menos a primeira dose do imunizante. Além de Fausto Silva, Gal Costa, Roberto Carlos, Laura Cardoso, Ana Maria Braga, Silvio Santos e Susana Vieira já estão protegidos contra o coronavírus no Brasil.

Fonte: Entretê