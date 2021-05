Fausto Silva fecha contrato de cinco anos com a Band

Em contagem regressiva para deixar a Globo, o apresentador Fausto Silva assina na próxima semana contrato de cinco anos com a Band, valendo a partir de 2022. O jornalista e apresentador do Domingão do Faustão, que trabalha desde os 14 anos e completa 71 neste domingo (2), vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

Será o retorno de Faustão, provavelmente o maior salário da TV brasileira nas últimas décadas, à emissora que o projetou nacionalmente nos anos 1980, atraindo o interesse da Globo. Embora tenha estreado na TV Gazeta em 1984 e passado pela Record pré-Igreja Universal, foi na Band que Fausto Silva alcançou todo o país com o lendário Perdidos da Noite (1984-1988), programa que expunha bastidores e erros de produção, um marco para a época.

À reportagem, a Band confirmou e celebrou a contratação de Faustão para seu quadro: “A volta de Fausto Silva à Band em janeiro é um sonho antigo do Grupo, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso. Aqui na Band, sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Na Band, quando saiu, só deixou muitos amigos e grandes lembranças”.

Fonte: Notícias da TV