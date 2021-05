Fazer vaquinha online para o presente de debutante: vale a pena?

A festa de debutante é uma das ocasiões mais esperadas pelas meninas no país, por ser um marco tanto para a aniversariante, como para a família, simbolizando a saída da fase infantil, para a entrada na fase adolescente. Porém, em uma festa de 15 anos, requer muito investimento e estudos nos orçamentos de cada detalhe, para que seja um evento inesquecível.

Com isso, muitas pessoas optam por fazer vaquinhas online para a arrecadação do valor para a festa de aniversário ou o vestido da aniversariante, como forma de ajudar os familiares com o valor total da festa, porém o que muitos não pensam é em sobre arrecadar um bom valor para o presente da debutante, e é o que abordaremos a seguir.

Vale a pena fazer vaquinha para o presente de debutante?

A resposta a essa pergunta é sim, pois ao invés dos convidados darem presentes individualmente para a aniversariante, podem contribuir com a campanha da vaquinha e depois a aniversariante escolhe o que gostaria de comprar com o valor arrecadado, indo totalmente pelo seu gosto.

Auxilia na realização de um sonho

Atualmente, estamos passando por momentos difíceis no país, onde a inflação só aumenta e as pessoas estão em crise economicamente, então qualquer ajuda quando se trata de gastos é bem vinda. E, para quem sonha em fazer uma festa de 15 anos, a vaquinha online surge como uma forte aliada para auxiliar a tornar esse sonho realidade, da forma que a aniversariante e sua família imaginaram.

A vaquinha , com uma campanha bem feita e organizada, quase sempre viraliza, e além dos convidados da festa, outras pessoas podem fazer a doação ao sentirem que querem ajudar a aniversariante a realizar o sonho da festa perfeita.

Arrecada valores expressivos

Outro ponto positivo de investir em crowdfunding para o presente de uma debutante, é que quase sempre, a arrecadação do valor é garantida em um curto período de tempo, e com um valor considerável, fazendo com que a aniversariante possa gastar com diversos presentes ou então juntar para uma viagem, por exemplo.

Isso pois os doadores podem doar o valor que quiserem e desejarem, e além dos convidados, pessoas que observarem a campanha e quiserem, podem contribuir com a causa também, e isso é uma dor de cabeça a menos na hora de organizar a festa de 15 anos, pois não terá a preocupação em relação a organização dos presentes, trocas e etc.

Contém boa divulgação

Por se tratar de um aniversário de debutante, geralmente são muitos convidados para participarem do evento, e isso auxilia quando se trata do financiamento coletivo , pois são mais pessoas para ajudarem a criar estratégias de divulgação e chegar cada vez para mais pessoas a campanha, fazendo com que a arrecadação do valor seja mais rápida, e a debutante fique feliz para comprar seus presentes.